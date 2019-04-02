В Мининформполитики назвали месячную зарплату Стеця

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Заработная плата министра информационной политики Юрия Стеця составляет 16 000 грн в месяц. Об этом сообщили в Министерстве в ответ на запрос журналиста УНН.

"Месячная заработная плата министра составляет должностной оклад в размере 16 000 грн в месяц", - говорится в ответе.

При этом размер средней зарплаты работников Министерства, по предоставленным данным, составляет 23 667,00 грн в месяц.



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Ранее УНН сообщал, что в декларациях Стеця НАПК выявило нарушения.



Как сообщал УНН, зарплата министра иностранных дел Украины Павла Климкина за март составила 61109,47 грн.



Напомним, в Госстатистики показали структуру доходов украинцев.