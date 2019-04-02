Регистрация | Вход |
USD: 27,19 -0,0182  EUR: 30,55 -0,0177 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 02 апреля 2019 09:49
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В прошлом году в Украине от торговли людьми пострадало более 200 человек
В прошлом году в Украине от торговли людьми пострадало более 200 человек
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
1410
Версия для печати

Аваков: подразделения МВД готовы к жесткому второму туру выборов

Аваков: подразделения МВД готовы к жесткому второму туру выборов

Арсен Аваков

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков утверждает, что подразделения МВД готовы к обеспечению надлежащего уровня безопасности до завершения второго тура выборов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на департамент коммуникации МВД Украины.

Арсен Аваков заверил, что подразделения МВД готовы к обеспечению надлежащего уровня безопасности до завершения второго тура выборов.

"Важно сохранять трезвый рассудок. МВД будет выполнять свою задачу. Это важнее, чем реагировать на эмоциональные заявления кандидатов. Мы будем применять ту же схему, что и во время первого этапа. Я думаю, что после второго тура мы сможем так же спокойно об этом говорить", - добавил министр.

Как сообщал УНН, министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы "Свобода слова" высказал мнение, что с приближением второго тура президентских выборов, политические схватки будут нарастать.

Напомним, первый тур президентских выборов прошел демократично, о нарушениях избирательного законодательства поступило 2662 обращения.

Источник: УНН
Теги: выборы, МВД, Арсен Аваков, Украина, политика
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.