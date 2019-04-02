Аваков: подразделения МВД готовы к жесткому второму туру выборов

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков утверждает, что подразделения МВД готовы к обеспечению надлежащего уровня безопасности до завершения второго тура выборов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на департамент коммуникации МВД Украины.

Арсен Аваков заверил, что подразделения МВД готовы к обеспечению надлежащего уровня безопасности до завершения второго тура выборов.

"Важно сохранять трезвый рассудок. МВД будет выполнять свою задачу. Это важнее, чем реагировать на эмоциональные заявления кандидатов. Мы будем применять ту же схему, что и во время первого этапа. Я думаю, что после второго тура мы сможем так же спокойно об этом говорить", - добавил министр.

Как сообщал УНН, министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы "Свобода слова" высказал мнение, что с приближением второго тура президентских выборов, политические схватки будут нарастать.



Напомним, первый тур президентских выборов прошел демократично, о нарушениях избирательного законодательства поступило 2662 обращения.



