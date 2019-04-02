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ЦИК обработала более 98% протоколов

ЦИК обработала более 98% протоколов

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Центральная избирательная комиссия по состоянию на 10:20 обработала 98,03% протоколов по результатам голосования на выборах президента Украины 31 марта, сообщает УНН.

98,03% обработанных протоколов являются результатами голосования 18504149 избирателей.

Результаты голосования распределились между кандидатами следующим образом:

  • Владимир Зеленский - 30.24% (5596619 избирателей)
  • Петр Порошенко - 15.93% (2948189 избирателей)
  • Юлия Тимошенко - 13.39% (2477998 избирателей).

Ранее УНН сообщал, что в Европарламенте указали на недостатки выборов в Украине.

Напомним, окончательные данные активности избирателей во время голосования на выборах президента Украины составляют 63,52%.

Также, президентские выборы в Украине можно считать демократическими. Об этом заявил спецпредставитель Государственного департамента по Украине Курт Волкер в интервью одному из российских телеканалов, фрагмент которого вышел в эфир в воскресенье.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, голосование

В тексте упоминаются

Тимошенк Юлия
Тимошенк Юлия
Порошенко Петр
Порошенко Петр
Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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