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В прошлом году Порошенко получил более 1,5 млрд грн дохода

В прошлом году Порошенко получил более 1,5 млрд грн дохода

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Действующий Президент Украины в течение прошлого года получил более полутора миллиардов гривен дохода, причем его зарплата составила лишь 336 тыс. грн. Об этом он сообщил в своей декларации за 2018, передает УНН.

Согласно декларации, в течение прошлого года глава государства заработал лишь 336 тыс. грн. При этом он получил доходы также от АО "МИБ" в виде процентов - 20,9 млн грн, от отчуждения недвижимого имущества - 777 тыс. грн, дивидендов от ОАО "ЗНКИФ" Прайм ЭССЕТС КЭПИТАЛ "- 400 млн грн, от Ротшильд Траст АГ (Швейцария) - 1,1 млрд грн, а также от возврата стоимости и инвестиционной прибыли от приобретения ОВГЗ - 28,8 млн грн.

Стоит отметить, что в 2017 году доход Порошенко составил менее 17 млн грн.

На банковском счету у Порошенко - 61,2 млн долларов, 7146 евро, 2,3 млн грн и 8 тыс. фунтов стерлингов, еще 21 тыс. долларов и 60 тыс. гривен Глава государства держит в наличных деньгах.

Также в собственности семьи Президента - жилой дом с надворными постройками на 1331 квадратный метр и три земельных участка в Козине Киевской области, три земельных участка в Киеве, три квартиры на 134, 80,66 и 82 квадратных метров в Киеве, квартира на 68 квадратных метров в Виннице, земельный участок и дачный дом на 344 квадратных метров в Петропавловском Киевской области, гараж в Киеве, а также база отдыха "Лебедь" в Одесской области.

С ценного имущества у семьи, мебель, светильники, машина химчистки, 2 телевизора, видео проектор, каминный набор из часов и подсвечников, рояль и тому подобное. Также у главы государства есть 6 наручных часов, а у его жены - 10 ювелирных изделий, шуба, кожаное пальто и три сумки.

Кроме того, у семьи есть два автомобиля - Mercedes-benz Vito 116 CDI 2010 года выпуска и Jaguar XF 4/2 Lv8 2008 года выпуска.

Напомним, только в течение марта текущего года Президент Украины Петр Порошенко получил 165,5 млн грн, получив проценты и дивиденды от нескольких компаний, а также вследствие возврата стоимости облигаций внутреннего займа.

Источник: УНН
Теги: декларация, Петр Порошенко

В тексте упоминаются

Порошенко Петр
Порошенко Петр
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