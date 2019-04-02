Суд разрешил расследовать дело Клюева заочно

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре проводить специальное досудебное расследование в отношении бывшего первого вице-премьер-министра Украины Андрея Клюева по подозрению в завладении государственными средствами в особо крупном размере путем злоупотребления своим служебным положением. Об этом говорится в постановлении суда от 22 марта 2019 года, передает УНН со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Согласно тексту постановления, следственный судья удовлетворил ходатайство прокурора о проведении специального досудебного расследования в уголовном производстве и дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении Клюева.

Также в документе указано, что Клюев подозревается в завладении в период с мая 2010 года - апрель 2011 года государственным имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц, повторно и в особо крупных размерах (часть 5 статьи 191 УК).

По данным следствия, бывший чиновник завладел средствами государства в пользу предприятий, где имел существенную долю. В частности, ОАО "Завод полупроводников" получил 170 млн грн, АО "ПКП "Металлист" - 3280000 грн, ООО "Рекуперация свинца" - 22 млн грн.

Напомним, имущество и банковские счета бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны, экс-главы Администрации президента Андрея Клюева и его брата Сергея арестованы в рамках уголовных производств, расследует ГПУ как в Украине, так и за рубежом.

Ранее УНН сообщал, что Печерский районный суд Киева не дал разрешения Генеральной прокуратуре начать специальное (заочное) расследование против бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны, экс-главы Администрации президента Андрея Клюева.