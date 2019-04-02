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Президент Украины и лидеры еще пяти стран будут обедать с Туском 13 мая

Президент Украины и лидеры еще пяти стран будут обедать с Туском 13 мая

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Лидеры шести стран Восточного партнерства, к которым относится и Украина, проведут обед с президентом Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе 13 мая. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter, передает УНН.

"Лидеры шести стран Восточного партнерства будут обедать с Туском в Брюсселе 13 мая. На следующий день комиссия/Европейская служба внешних связей проведет диалог на высоком уровне в ознаменование 10-й годовщины Восточного партнерства", - написал журналист.

Напомним, в число стран Восточного партнерства входят Украина, Грузия, Молдова, Армения, Беларусь и Азербайджан.

Как сообщал УНН, представитель Европейской комиссии сообщила 1 апреля, что трехсторонние переговоры по газу между Европейским Союзом, Украиной и Российской Федерацией могут пройти в мае, однако точная дата еще не подтверждена.

Источник: УНН
Теги: Восточное партнерство, Дональд Туск
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