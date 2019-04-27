На сегодня установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Национальный банк Украины на 27 апреля 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на 267 апреле установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1093.623977;

Серебро - 12.670577;

Платина - 757.410663;

Палладий - 1204.154579.

По сравнению с 26 апреля курс всех металлов не изменился.