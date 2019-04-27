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РФ отреагировала на арест россиянки Бутиной в США

РФ отреагировала на арест россиянки Бутиной в США

Мария Бутина

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Посольство России в Вашингтоне отреагировало на судебное решение касательно гражданки РФ - Марии Бутиной. Российская дипмиссия заявила, что этот приговор в США - это "вопиющее беззаконие американской Фемиды". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу посольства.

"С горечью констатируем, что в условиях параноидальной русофобии в США здравый смысл не взял верх. М.В.Бутина приговорена к 18 месяцам тюрьмы", - говорится в сообщении посольства.

В дипведомстве призвали немедленно освободить россиянку.

Российские дипломаты считают Бутину "политическим заключенным, жертвой провокации спецслужб и произвольного применения репрессивных законодательных норм США".

"За решеткой будет продолжать находиться невиновный человек. Под надуманными обвинениями в совершении "заговора с целью воздействия в качестве агента России», не имеют под собой никаких реальных оснований, американская юстиция заставила россиянку сделать самонаговор", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера суд в Вашингтоне приговорил в пятницу арестованную в США россиянку Марию Бутину к 18 месяцам лишения свободы.

Согласно распространенным ранее Минюстом США документам, Бутина "работала в интересах высокопоставленного представителя российского правительства, который позже занял высокий пост в Центробанке РФ". Минюст отметил, что Бутина имела право находиться и проживать на территории США по студенческой визе и занималась деятельностью в интересах РФ без надлежащей регистрации в Министерстве юстиции, в США карается законом.

Источник: УНН
Теги: суд, США, Россия, посольство России, осужденные, посольство
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