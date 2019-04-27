Регистрация | Вход |
USD: 26,62 0,0000  EUR: 29,61 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 27 апреля 2019 13:28
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
За пять лет в Украине зафиксировано более 15 тыс. случаев доведения до самоубийства
За пять лет в Украине зафиксировано более 15 тыс. случаев доведения до самоубийства
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4905
Версия для печати

Генсек ООН назвал договор о торговле оружием единственным инструментом контроля в этой сфере

Генсек ООН назвал договор о торговле оружием единственным инструментом контроля в этой сфере

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает Международный договор о торговле оружием единственным прозрачным инструментом в этой сфере, который является особенно важным в период глобального напряженности. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении генсека в связи с отказом США от ратификации документа, передает УНН.

"Договор о торговле оружием - это единственный глобальный инструмент, направленный на улучшение прозрачности и контроля за международным оборотом оружия, - отмечается в заявлении. - Он особенно важен в настоящее время, когда мы видим рост международной напряженности".

Генсек также указал, что договор стал важной вехой в усилиях по обеспечению ответственности за торговлю оружием.

Напомним, ранее, в пятницу Трамп заявил, что попросит Сенат остановить процесс ратификации Международного договора о торговле оружием, который был подписан во время президентства Барака Обамы.

Источник: УНН
Теги: ООН, США, договор, Дональд Трамп, Генсек ООН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.