Генсек ООН назвал договор о торговле оружием единственным инструментом контроля в этой сфере

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает Международный договор о торговле оружием единственным прозрачным инструментом в этой сфере, который является особенно важным в период глобального напряженности. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении генсека в связи с отказом США от ратификации документа, передает УНН.

"Договор о торговле оружием - это единственный глобальный инструмент, направленный на улучшение прозрачности и контроля за международным оборотом оружия, - отмечается в заявлении. - Он особенно важен в настоящее время, когда мы видим рост международной напряженности".

Генсек также указал, что договор стал важной вехой в усилиях по обеспечению ответственности за торговлю оружием.

Напомним, ранее, в пятницу Трамп заявил, что попросит Сенат остановить процесс ратификации Международного договора о торговле оружием, который был подписан во время президентства Барака Обамы.