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В США из-за стрельбы полицейского пострадали три ребенка

В США из-за стрельбы полицейского пострадали три ребенка

КИЕВ. 27 апреля. УНН. По меньшей мере три ребенка получили ранения в результате стрельбы, которую полицейский открыл по автомобилю мужчины, что подозревается в ограблении ресторана в штате Оклахома. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на представителя бюро расследований штата, передает УНН.

Преследуемым полицией оказался 21-летний Уильям Смит, в машине которого находились четверо детей. Он, как отмечает AP, получил легкие ранения и после осмотра врачей был заключен под стражу в штате Техас, который граничит с Оклахомой.

Информации о состоянии здоровья детей, а также о том, кем они приходились задержанному пока не поступало. Также остается неясным, что спровоцировало стрельбу и проводились выстрелы Смитом.

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Напомним, в результате стрельбы в школе на юго-востоке Бразилии, которую устроили двое подростков, погибли по меньшей мере 10 человек.

Источник: УНН
Теги: США, полиция, дети, стрельба
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