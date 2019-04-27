В США из-за стрельбы полицейского пострадали три ребенка

КИЕВ. 27 апреля. УНН. По меньшей мере три ребенка получили ранения в результате стрельбы, которую полицейский открыл по автомобилю мужчины, что подозревается в ограблении ресторана в штате Оклахома. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на представителя бюро расследований штата, передает УНН.

Преследуемым полицией оказался 21-летний Уильям Смит, в машине которого находились четверо детей. Он, как отмечает AP, получил легкие ранения и после осмотра врачей был заключен под стражу в штате Техас, который граничит с Оклахомой.

Информации о состоянии здоровья детей, а также о том, кем они приходились задержанному пока не поступало. Также остается неясным, что спровоцировало стрельбу и проводились выстрелы Смитом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: При перестрелке на Шри-Ланке погибли 15 человек, из них шестеро детей

Напомним, в результате стрельбы в школе на юго-востоке Бразилии, которую устроили двое подростков, погибли по меньшей мере 10 человек.