В Венгрии завершили лечение ранены украинские военные

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Из центрального военного госпиталя Венгрии в пятницу 26 апреля выписали трех раненых военнослужащих Украины после завершения лечения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

На пресс-конференции по этому поводу генерал-майор Иштван Сабо Кун, начальник медицинского центра вооруженных сил Венгрии, отметил, что Венгрия как дружественное государство принимает у себя на лечение раненых украинских воинов с 2014 года. С тех пор, по словам генерал-майора медицины, в местном госпитале прошли курс лечения и медицинской реабилитации 39 военнослужащих Украины.

Он добавил, что центральный военный госпиталь и в дальнейшем готов принимать военных пациентов с востока Украины. По словам Куна, многие здешние военных врачей имеют большой опыт проведения военных операций.

Любовь Непоп, посол Украины в Венгрии, поблагодарила коллектив военных медиков за оказанную помощь. Также сообщила, что в Украине положительно восприняли новость о том, что министр обороны Венгрии Тибор Бенкьо озвучил решение венгерского правительства принять на лечение в Венгрии еще 20 раненых украинских военнослужащих.

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По словам Любови Непоп, поскольку на Донбассе ежедневно есть раненые и жертвы российской агрессии, которая все еще продолжается, у украинцев и в дальнейшем будет необходимость в помощи зарубежных партнеров. В то же время в Украине и в дальнейшем рассчитывают на сотрудничество с Венгрией в деле укрепления евроатлантической платформы, подчеркнула посол.

По соображениям безопасности посол обратилась к представителям венгерских СМИ с просьбой не вести фото- или видеосъемку украинских военных, а также не готовить с ними интервью.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается С 2014 год после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские “добровольцы”.

По данным ООН, по состоянию на конец декабря 2018 года за время конфликта погибли около 13 тысяч человек почти 30 тысяч — ранены.

Как сообщал УНН, в первом квартале 2019 года количество нарушений режима прекращения огня, зафиксированных вдоль линии соприкосновения в Донбассе, уменьшилась на 19% по сравнению с последним кварталом 2018 года.