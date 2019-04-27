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Украинцев предупредили про чрезвычайную пожарную опасность

Украинцев предупредили про чрезвычайную пожарную опасность

КИЕВ. 27 апреля. УНН. По данным Укргидрометцентра, 27-28 апреля в северных, западных, центральных и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса), на остальной территории Украины высокая (4 класса) пожарная опасность. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В Киеве 27-28 апреля чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

В Киевской области 27-28 апреля по области чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

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Напомним, в Украине 29-30 апреля и 1-2 мая будет преобладать дождливая погода, дневная температура снизится до 10-16 °, на юге страны и Закарпатье до 15-20 °.

Источник: УНН
Теги: погода, Украина, пожары, угроза, ГСЧС
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