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В ОРДЛО пытались вывезти две картины

В ОРДЛО пытались вывезти две картины

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Пограничники обнаружили у гражданина Украины, который двигался в пешем порядке через линию соприкосновения на выход на временно оккупированную территории Украины, две картины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.

"Вчера в КПВВ "Новотроицкое" пограничники Донецкого отряда, действующих в составе Объединенных сил, обнаружили у гражданина Украины, который двигался в пешем порядке через линию соприкосновения на выход на временно оккупированную территорию Украины, две картины на сумму почти 48 000 гривен. В этом случае картины передано работникам фискальной службы для принятия правового решения", - сообщили УНН.

Как сообщал УНН, 31 марта в КПВВ "Гнутово" прибыла женщина, которая вместе с ребенком 2004 года рождения следовала к временно оккупированной территории Украины пешком. Пограничники выяснили, что документы на ребенка были подделаны.

Источник: УНН
Теги: пограничники, картина, ОРДЛО
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