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Украинцев предупредили про грозы и шквалы

Украинцев предупредили про грозы и шквалы

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В западных областях грозы, днем местами шквалы 15-20 м/с. Об этом УНН сообщат в пресс-службе ГСЧС. 

"По данным Укргидрометцентра, 27 апреля в западных областях грозы, днем местами шквалы 15-20 м/с. (I уровень опасности, желтый)", - сообщили УНН.

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Ранее синоптики дали прогноз на начало мая .

Как сообщал УНН, сегодня в западных, днем и в северных областях, в последующие двое суток на большей части территории страны кратковременные дожди, местами грозы, на Закарпатье и Прикарпатье 28-29 апреля значительные дожди. Температура ночью 5-12 °, днем 18-25 °, в понедельник снижение до 12-17 °, на юге страны до 18-23 °.

Источник: УНН
Теги: погода, Украина, грозы, синоптики
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