В Каменском на территории храма УПЦ произошел пожар

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Сегодня в 6:35 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на территории Украинской православной церкви на улице Вячеслава Чорновила, Южного района, города Каменское. По указанному адресу были направлены дежурные отделения 7,8 и 15 государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник на крыше одноэтажного отдельно стоящего здания.

Горит крыша здания и перекрытия на площади 200 м.кв.

Пожар локализован в 7:07, ликвидация пожара продолжается.

К тушению пожара были привлечены 13 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Погибших и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.



Как сообщал УНН, украинцев предупредили о чрезвычайной пожарной опасности.