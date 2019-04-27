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В аэропорту Львова пограничники задержали венгра, которого разыскивал Интерпол

В аэропорту Львова пограничники задержали венгра, которого разыскивал Интерпол

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Вчера пограничники Львовского отряда в международном авиационном пункте пропуска "Львов" во время осуществления мер контроля разоблачили мужчину, который находился в международном розыске за подделку документов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ. 

Им оказался гражданин Венгрии, который прилетел рейсом "Лондон-Львов". Во время проверки документов венгра пограничники зафиксировали срабатывание базы данных Интерпола. Мужчина сразу же был задержан правоохранителями.

По данному факту пограничники сообщили Укрбюро Интерпола в Киеве, а самого задержанного передали сотрудникам Национальной полиции.

Как сообщал УНН, в Одесской области задержали гражданина Молдовы, которого разыскивали через Интерпол .

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, Интерпол
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