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В РФ упал самолет Як-18

В РФ упал самолет Як-18

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае России, в результате происшествия погибли два человека. Об этом ТАСС сообщили в субботу в правительстве региона, передает УНН. 

"Упал самолет Як-18 в Хабаровском районе Хабаровского края, аэродром "Калинка". Есть погибшие, двое", - сказал представитель краевого правительства.

Как сообщал УНН, японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном

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Напомним, самолет гонконгской авиакомпании Cathay Dragon в понедельник совершил аварийную посадку на Тайване из-за дыма в двигателе.

Источник: УНН
Теги: Россия, самолет, авария, жертвы
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