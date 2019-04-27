В РФ упал самолет Як-18

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае России, в результате происшествия погибли два человека. Об этом ТАСС сообщили в субботу в правительстве региона, передает УНН.

"Упал самолет Як-18 в Хабаровском районе Хабаровского края, аэродром "Калинка". Есть погибшие, двое", - сказал представитель краевого правительства.



Как сообщал УНН, японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном.



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Напомним, самолет гонконгской авиакомпании Cathay Dragon в понедельник совершил аварийную посадку на Тайване из-за дыма в двигателе.