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Глава Федерации авиаспорта Дальнего Востока погиб при крушении самолета в РФ

Глава Федерации авиаспорта Дальнего Востока погиб при крушении самолета в РФ

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Президент федерации авиационного спорта Дальнего Востока Владимир Левшин стал одним из погибших при крушении самолета Як-18 в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщил источник во властных структурах региона, передает УНН. 

"Погиб Владимир Левшин, президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНН, самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае России, в результате происшествия погибли два человека.

Как сообщал УНН, японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном.

Напомним, самолет гонконгской авиакомпании Cathay Dragon в понедельник совершил аварийную посадку на Тайване из-за дыма в двигателе.

Источник: УНН
Теги: Россия, авиакатастрофа, жертвы
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