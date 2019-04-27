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Путин пока не получал приглашения на празднование годовщины высадки в Нормандии

Путин пока не получал приглашения на празднование годовщины высадки в Нормандии

Владимир Путин

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Президент РФ Владимир Путин пока не получал приглашения на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС. 

"Нет, пока нет", - сказал он.

6 июня во Франции пройдут торжественные мероприятия в честь 75-летия высадки союзных войск в Нормандии, на которые приглашены ряд мировых лидеров, включая президента США Дональда Трампа.

Напомним, по данным CNN, Трамп с женой примут участие в церемонии, посвященной 75-й годовщине высадки войск в Нормандии в Портсмуте, городе на южном побережье Англии, где расположена одна из главных баз британского ВМФ, и который является важным местом высадки во время операции во времена Второй мировой войны.

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Оттуда они поедут в Нормандию во Франции по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона, чтобы продолжить отмечать высадку войск в Нормандии. Отдельно Трамп и Макрон также проведут двустороннюю встречу.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Нормандский формат, переговоры
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