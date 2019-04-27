Регистрация | Вход |
USD: 26,62 0,0000  EUR: 29,61 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 27 апреля 2019 13:26
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
За пять лет в Украине зафиксировано более 15 тыс. случаев доведения до самоубийства
За пять лет в Украине зафиксировано более 15 тыс. случаев доведения до самоубийства
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Здоровье
Вернуться к списку RSS Архив
6165
Версия для печати

Медики дали советы чувствительным к пыльце украинцам

Медики дали советы чувствительным к пыльце украинцам

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Чувствительным к пыльце лицам рекомендуется не гулять в лесах и парках, где могут расти деревья-аллергены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Европейской аероалергенной сети.

Чувствительным к пыльце лицам рекомендуется не гулять в лесах и парках, где могут расти деревья-аллергены. А еще - с осторожностью употреблять яблоки. Ведь из-за перекрестной аллергенности их белков с пыльцой березы может возникать синдром оральной аллергии.

Чувствительным лицам не рекомендуются прогулки и во время дождей, ведь осадки именно вымывают из атмосферы пыльцу и увеличивают концентрации потенциально аллергенных спор грибов. Поэтому во время дождя концентрации и пыльцы, и спор, могут быть высокими.

Как сообщал УНН, со следующей недели аллергенную обстановку в Украине разнообразит пыльца граба. Она имеет перекрестную аллергенность с пыльцой березы, уровни которой будут спадать, оставаясь, однако умеренными и высокими. Поэтому общий риск возникновения аллергии оценивается в Украине пока как высокий.

Источник: УНН
Теги: здоровье, совет, аллергия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.