Медики дали советы чувствительным к пыльце украинцам

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Чувствительным к пыльце лицам рекомендуется не гулять в лесах и парках, где могут расти деревья-аллергены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Европейской аероалергенной сети.

Чувствительным к пыльце лицам рекомендуется не гулять в лесах и парках, где могут расти деревья-аллергены. А еще - с осторожностью употреблять яблоки. Ведь из-за перекрестной аллергенности их белков с пыльцой березы может возникать синдром оральной аллергии.



Чувствительным лицам не рекомендуются прогулки и во время дождей, ведь осадки именно вымывают из атмосферы пыльцу и увеличивают концентрации потенциально аллергенных спор грибов. Поэтому во время дождя концентрации и пыльцы, и спор, могут быть высокими.



Как сообщал УНН, со следующей недели аллергенную обстановку в Украине разнообразит пыльца граба. Она имеет перекрестную аллергенность с пыльцой березы, уровни которой будут спадать, оставаясь, однако умеренными и высокими. Поэтому общий риск возникновения аллергии оценивается в Украине пока как высокий.