Регистрация | Вход |
USD: 26,62 0,0000  EUR: 29,61 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 27 апреля 2019 13:26
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
За пять лет в Украине зафиксировано более 15 тыс. случаев доведения до самоубийства
За пять лет в Украине зафиксировано более 15 тыс. случаев доведения до самоубийства
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
3885
Версия для печати

На Пасху в Украине будут дежурить 21 тысяча правоохранителей

На Пасху в Украине будут дежурить 21 тысяча правоохранителей

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Для обеспечения общественной безопасности во время Пасхи планируют привлечь около 21 000 правоохранителей, из которых 20 000 - полицейские. Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич во время видеоселекторного совещания в МВД, передает УНН со ссылкой на департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Фацевич сообщил, что в рамках празднования Пасхи правоохранители ожидают проведения религиозных служб в более 16 тысячах религиозных сооружений. Следовательно, ожидается участие в этих мероприятиях около восьми миллионов верующих.

Правоохранители усилят меры безопасности вблизи культовых сооружений на период религиозных праздников и поминальных дней, противопожарной безопасности, а также безопасности на автодорогах.

По словам Александра Фацевича, с 27 апреля на период празднования Пасхи, майских праздников и поминальных дней подразделения Нацполиции переходят на усиленный вариант несения службы.

Напомним, что на Пасху в Украине будут дежурить 7000 спасателей.

Источник: УНН
Теги: Украина, полиция, Пасха
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.