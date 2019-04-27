Регистрация | Вход |
USD: 26,62 0,0000  EUR: 29,61 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 27 апреля 2019 13:25
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
За пять лет в Украине зафиксировано более 15 тыс. случаев доведения до самоубийства
За пять лет в Украине зафиксировано более 15 тыс. случаев доведения до самоубийства
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
4020
Версия для печати

В центре Львова два человека отравились угарным газом

В центре Львова два человека отравились угарным газом

ЛЬВОВ-КИЕВ. 27 апреля. УНН. Во Львове в доме №8 на площади Рынок отравились, вероятно, угарным газом два человека. Об этом сообщили УНН в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

"Оба пострадавших доставлені в больницу. Также установлено, что квартира оборудована газовой плитой ПГ-4, газовой колонкой в ванной комнате и парапетным конвектором. Работники "Львовгаза" временно приостановили подачу газа в помещение. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили в департаменте.

Как сообщал УНН, в Кировоградской области сожители отравились угарным газом.

Источник: УНН
Теги: отравление, Львов и Львовская область, подростки
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.