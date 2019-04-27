В центре Львова два человека отравились угарным газом

ЛЬВОВ-КИЕВ. 27 апреля. УНН. Во Львове в доме №8 на площади Рынок отравились, вероятно, угарным газом два человека. Об этом сообщили УНН в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

"Оба пострадавших доставлені в больницу. Также установлено, что квартира оборудована газовой плитой ПГ-4, газовой колонкой в ванной комнате и парапетным конвектором. Работники "Львовгаза" временно приостановили подачу газа в помещение. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили в департаменте.



Как сообщал УНН, в Кировоградской области сожители отравились угарным газом.