В Одесской области нашли повешенной 15-летнюю девушку

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Тело 15-летней девушки в петле было обнаружено сегодня утром в лесополосе возле одного из сел Татарбунарского района Одесской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Обстоятельства трагедии на месте происшествия устанавливает следственно-оперативная группа Татарбунарского отдела полиции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). В рамках начатого уголовного производства назначен ряд экспертиз, в частности - судебно-медицинскую, которая установит причины смерти девочки.

Известно, что погибшая местная, проживала она в приемной семье, была студенткой профтехучилища.

Как сообщал УНН, в столице найдено повешенным студента.