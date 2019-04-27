Новости: Политика
Суббота, 27 апреля 2019, 12:23 • Анастасия Ткачук • 6000
Путин хочет выдавать паспорта РФ по упрощенной процедуре всем гражданам Украины
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва рассматривает возможность предоставлять гражданство РФ в упрощенном порядке не только жителям ОРДЛО а гражданам всей Украины. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам визита в КНР, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство", - сказал Путин.
Как сообщал УНН, Конгресс США осудил паспортный указ России.
Напомним, в Европарламенте считают паспортный указ России попыткой дестабилизировать ситуацию в Украине.
Напомним, 24 апреля Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО.
Источник: УНН