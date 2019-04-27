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Путин хочет выдавать паспорта РФ по упрощенной процедуре всем гражданам Украины

Путин хочет выдавать паспорта РФ по упрощенной процедуре всем гражданам Украины

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва рассматривает возможность предоставлять гражданство РФ в упрощенном порядке не только жителям ОРДЛО а гражданам всей Украины. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам визита в КНР, передает УНН со ссылкой на ТАСС. 

"Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство", - сказал Путин. 

Как сообщал УНН, Конгресс США осудил паспортный указ России

Напомним, в Европарламенте считают паспортный указ России попыткой дестабилизировать ситуацию в Украине

Напомним, 24 апреля Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, паспорт, ОРДЛО
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