Путин хочет выдавать паспорта РФ по упрощенной процедуре всем гражданам Украины

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва рассматривает возможность предоставлять гражданство РФ в упрощенном порядке не только жителям ОРДЛО а гражданам всей Украины. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам визита в КНР, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство", - сказал Путин.



Как сообщал УНН, Конгресс США осудил паспортный указ России.



Напомним, в Европарламенте считают паспортный указ России попыткой дестабилизировать ситуацию в Украине.



Напомним, 24 апреля Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО.