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Два человека с диагнозом "ботулизм" попали в больницу в Ровенской области

Два человека с диагнозом "ботулизм" попали в больницу в Ровенской области

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Двое жителей села Мульчицы Владимирецкого района Ровенской области, 20-летний юноша и 46 летняя женщина (случаи эпидемиологически не связаны между собой), в результате употребления недоброкачественных продуктов, заболели ботулизмом. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Ровенский областной лабораторный центр МЗ Украины, передает УНН.

"Больные находятся на стационарном лечении в инфекционном отделении в ДЗ СМСЧ № 3 МЗ Украины Г.Вараш с характерными симптомами: расстройство зрения ( "туман", "сетка перед глазами", двоение глазах), выраженной сухостью во рту, мышечной слабостью , затрудненным дыханием и глотания. Течение болезни - средней тяжести. Больным введена антиботулинична поливалентная сыворотка. В лаборатории особо опасных инфекций ГУ "Ровенский областной лабораторный центр МЗ Украины" диагноз ботулизм лабораторно подтвердили в двух случаях", - сообщили медики.

Врачи добавили, что больные употребляли консервированную колбасу домашнего приготовления. Обычно заболевание ботулизмом происходит после употребления тушенки, колбасы и вяленой рыбы собственного приготовления.

Как сообщал УНН, ботулизм за неделю подхватили трое украинский .

Источник: УНН
Теги: Украина, здоровье, ботулизм
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