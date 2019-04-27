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Президент РФ высказался относительно транзита российского газа через Украину

Президент РФ высказался относительно транзита российского газа через Украину

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Украина в случае потери транзита газа из РФ не сможет организовать и "его виртуальный реверс", при том, что прямые поставки и вовсе обошлись бы Киеву вдвое дешевле. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин, передает УНН со ссылкойна на ТАСС. 

"Ведь Украина раза в два получает дороже газ, чем могла бы получать....А если транзита не будет? Вы понимаете, что тогда не будет реверса. Ведь реверс - он же виртуальный", - сказал Путин, добавив, что газ Киевом берется по трубе "в обычном режиме", однако затем "по бумагам пишется, что это реверс". 

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Как сообщал УНН, министр иностранных дел и торговли Питер Сиярто в пятницу провел переговоры о ситуации с поставками газа после 1 января 2020 года с министром экономики Словакии Петером Жига в Пекине. На переговорах обсуждался возможный вариант, при котором Россия прекратит поставки газа через Украину.

Источник: УНН
Теги: газ, Россия, Владимир Путин, Украина, транзит
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