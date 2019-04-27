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Полиция будет расследовать пожар в храме в Днепропетровской области

Полиция будет расследовать пожар в храме в Днепропетровской области

КИЕВ. 27 апреля. УНН. По результатам проверки следственным отделением Южного ОП Днепропетровской области открыто уголовное производство с предыдущим правовой квалификацией по ч. 2 ст. 194 УК Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Днепропетровской области. 

27 апреля около 7:00 в полицию поступило сообщение о пожаре в церкви, расположенной возле больницы скорой медицинской помощи. По словам очевидцев возгорание произошло на крыше церкви. В момент возгорания людей в помещении церкви не было.

Как сообщал УНН, сегодня, в 9:00, в Каменском пожарные ликвидировали пожар на территории храма.

Горела крыша одноэтажного здания и перекрытия на площади 200 м². Уже в 7:07 пожар удалось локализовать.

К тушению пожара были привлечены 13 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Источник: УНН
Теги: полиция, расследование, пожары
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