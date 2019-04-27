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В Израиле ультраортодоксы напали на военного

В Израиле ультраортодоксы напали на военного

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Иерусалиме ультраортодоксы напали на военнослужащего. Об этом УНН сообщает со ссылкой на 9tv.

"Даже в праздник "двердошии" иерусалимские ультраортодоксы не добреют в отношении военнослужащих еврейского государства. Сегодня солдат в полной экипировке, который заехал к родственникам, проживающим в квартале Меа-Шеарим, подвергся нападению иудейских фундаменталистов", - говорится в статье.

Толпа ультраортодоксов стала его преследовать, бросая камни. Один из камней едва не попал в прохожего, который нес девочку на руках. Тот вместе с женой стал уговаривать толпу разойтись, но супруги нарвались на соответствующие обиды со стороны радикалов.

В конечном итоге на место происшествия приехал полицейский патруль - толпу ненавистников государства разогнали, а солдата проводили к месту. В интернете появилась видеосъемка этого события.

Напомним, что 17 апреля украинское правительство одобрило ратификацию соглашения о "зоне свободной торговли" с Израилем.

Источник: УНН
Теги: нападение, Израиль, солдаты
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