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В Монреале и Оттаве объявили режим ЧП из-за наводнения

В Монреале и Оттаве объявили режим ЧП из-за наводнения

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Из-за наводнений режим чрезвычайного положения объявлен во втором по величине городе Канады Монреале, расположенном в провинции Квебек. В результате стихийного бедствия здесь погибла женщина, её машину с дороги смыли потоки воды. Наводнения затронули свыше пяти с половиной тысяч домов, эвакуированы более 1000 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еuronews.

В столице страны Оттаве, расположенной в провинции Онтарио, из-за ожидаемых осадков также объявлен режим чрезвычайного положения. Накануне в город были направлены 400 военных — проливные дожди и таяние снежного покрова здесь могут привести к резкому подъёму уровня воды в реке.

Местные и федеральные власти говорят, что интенсивность наводнений в провинциях Квебек и Онтарио, спустя всего два года после такой же природной катастрофы, может быть связана с глобальным потеплением климата.

В провинции Нью-Брансуик на восточном побережье страны пик паводка прошел, но прогнозируемые дожди вызывают опасения, что ситуация здесь может ухудшиться. 

Как сообщал УНН, в результате непогоды в Канаде затоплено более тысячи домов

Источник: УНН
Теги: Канада, наводнение
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