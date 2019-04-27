В Киеве "минировали" Владимирский собор

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Утром в полицию поступил звонок с таксофона, что якобы заминирован Владимирский собор. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.

"Утром в полицию поступил звонок с таксофона, что якобы заминирован Владимирский собор. Специалисты профильных служб сразу выехали туда для проверки. А между тем, отрабатывая территорию, откуда поступил вызов, патрульные полицейские по подозрению в совершении этого преступления быстро задержали 35-летнего злоумышленника" , - рассказал начальник полиции Киева.



Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По предварительной информации, он уже неоднократно "минировал" различные учреждения.

Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, в Авдеевке задержали серийного "минера".