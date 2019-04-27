Регистрация | Вход |
USD: 26,62 0,0000  EUR: 29,61 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 28 апреля 2019 01:30
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
За пять лет в Украине зафиксировано более 15 тыс. случаев доведения до самоубийства
За пять лет в Украине зафиксировано более 15 тыс. случаев доведения до самоубийства
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
10230
Версия для печати

В Киеве "минировали" Владимирский собор

В Киеве "минировали" Владимирский собор

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Утром в полицию поступил звонок с таксофона, что якобы заминирован Владимирский собор. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.

"Утром в полицию поступил звонок с таксофона, что якобы заминирован Владимирский собор. Специалисты профильных служб сразу выехали туда для проверки. А между тем, отрабатывая территорию, откуда поступил вызов, патрульные полицейские по подозрению в совершении этого преступления быстро задержали 35-летнего злоумышленника" , - рассказал начальник полиции Киева.

Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По предварительной информации, он уже неоднократно "минировал" различные учреждения.

Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, в Авдеевке задержали серийного "минера".

Источник: УНН
Теги: Киев, минирование, полиция, Владимирский собор
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.