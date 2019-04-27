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Из церкви во Львовской области украли крест и пожертвования

Из церкви во Львовской области украли крест и пожертвования

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Злоумышленник, подобрав ключ к замку боковых входных дверей, проник в храм и похитил оттуда нагрудный позолоченный крест и ящик с пожертвованиями. Общая сумма ущерба - около 8000 гривен. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Львовской области.

В полицию обратился настоятель церкви, который предположил, что кража произошла в ночь на 23 апреля.

Позже, полицейские установили личность злоумышленника - ранее судимого 22-летнего жителя одного из сел Стрыйского района. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины "кража". Статьей предусмотрено наказание - лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, мужчину задержали за кражу 800 тыс. грн с авто бизнесвумен.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, полиция, церковь, кражи
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