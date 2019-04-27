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Трамп посетит Польшу ради военной базы

Трамп посетит Польшу ради военной базы

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Запланированный визит президента США Дональда Трампа в Польшу будет касаться базы "Форт Трамп". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.

По словам бывшего министра национальной обороны Польши Антони Мацеревича, президент США приедет в Польшу 1 сентября.

"Если переговоры будут продолжаться дольше, чем планировалось, и до сентября не будет принято никаких решений, то под вопросом оказывается визит. Потому что визит (американского президента в Польшу - ред.) во многом связан с четким акцентированием польско-американских взаимоотношений и тем, что польско-американский союз стратегическое измерение. А с этим связана тоже поддержка со стороны США для идеи Триморья или Междуморья, как ее называют, то есть Центральной Европы, в которой Польша играет особую роль ", - отметил бывший министр национальной в Орон Польши Антони Мацеревич

Политик напомнил, что Дональд Трамп называет Триморья важнейшим политическим проектом в Европе.

Напомним, что в Польше заявили, что создание "Форта Трамп" приближается.

Источник: УНН
Теги: Польша, военная помощь, Дональд Трамп

В тексте упоминаются

Трамп Дональд
Трамп Дональд
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