Мы не удовлетворены статусом митрополии - Филарет

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет в интервью Радио "Свобода" заявил, что во вновь ПЦУ не согласен со статусом митрополии, передает УНН.

"ПЦУ официально признана Вселенским патриархом. Но в Украине существует Киевский патриархат. Потому что мы не удовлетворены статусом митрополии. Мы более 25 лет существуем как патриархат. И народ избирал патриархов. Я - третий патриарх. А до меня был патриарх Владимир, патриарх Мстислав. Патриархи были! И поэтому для Украины мы патриархат. А для внешнего мира, то есть для православного мира, мы Киевская митрополия. Но верим, что придет время, когда все православие признает украинскую церковь не митрополией, а патриархатом ", - заявил Филарет.



Священнослужитель отметил, что для того, чтобы стать безусловным патриархатом и для зарубежных церквей, нужно объединить все православие Украины.



"Когда будет (признание статуса патриархата - ред.)? Будет это тогда, когда объединим все украинское православие в одну церковь", - утвердил почетный патриарх.



Добавим, что Филарет назвал причину непризнания зарубежными церквями ПЦУ.



Также, Филарет сообщил, что Зеленский извинился за "термос".