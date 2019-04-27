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В результате драки на футбольном матче в Тегеране погиб человек, 245 пострадали

В результате драки на футбольном матче в Тегеране погиб человек, 245 пострадали

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Один человек погиб и 245 получили ранения в результате драки между футбольными фанатами в Тегеране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу. 

Как сообщил глава тегеранского отделения Управления по чрезвычайным ситуациям Ирана Пейман Сабириан, потасовка между фанатами команд Persepolis и Sepahan произошла накануне на стадионе Азади.

Как заявил глава дисциплинарного комитета Футбольной ассоциации Ирана Исмаил Хасанзаде, в связи с инцидентом будут приняты меры в рамках закона.

Футбольный матч завершился со счетом 0:0.

Как сообщал УНН, военнослужащий во время драки зарезал мужчину

Источник: УНН
Теги: футбол, Иран, драка, пострадавшие, жертвы
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