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Украинцам дали прогноз магнитных бурь на май

Украинцам дали прогноз магнитных бурь на май

КИЕВ. 27 апреля. УНН. На украинцев надвигаются три магнитные бури в мае. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца.

"1, 2 и 7 мая астрономы прогнозируют магнитные возбуждения близки к магнитной бури первого уровня G1", - сообщили УНН.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца в апреле жителей Украины ранее не ждали магнитные возбуждения или магнитные бури.

Напомним, 1 апреля ученые прогнозировали только одни магнитные возбуждения близки к магнитной бури первого уровня G1 12 апреля.

Сейчас прогноз есть до 24 мая.

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Как сообщал УНН, украинцев предупредили о возможном влиянии погоды на работоспособность этой неделе.

Источник: УНН
Теги: космос, прогнозы, здоровье
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