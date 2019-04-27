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Во время митинга в Афганистане произошли столкновения

Во время митинга в Афганистане произошли столкновения

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Как минимум один человек погиб, еще четверо получили ранения после того, как мирная демонстрация в провинции Баглан на севере Афганистана приняла насильственные формы. Об этом в субботу сообщил заместитель директора общественного здравоохранения провинции, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.

"Один человек погиб, четырверо раненых были доставлены в местную больницу позже в пятницу", - сообщил Синьхуа заместитель директора общественного здравоохранения провинции.

Президент Афганистана Ашраф Гани в пятницу официально провел инаугурацию нового парламента страны в условиях строгих мер безопасности. Это третий афганский парламент после падения режима талибов в конце 2001 года и 17-й парламент в истории страны.

Парламентские выборы состоялись 20 октября прошлого года. Избирательная комиссия еще не объявила об окончательных результатах в некоторых избирательных округах.

Демонстранты обвинили избирком в коррупции в процессе голосования и пообещали продолжать акции протеста до тех пор, пока не будет обеспечена прозрачность подсчета голосов.

Напомним, что 23 апреля произошел взрыв на шахте в Афганистане, семеро погибших.

Источник: УНН
Теги: выборы, митинг, Афганистан, столкновение
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