Во время митинга в Афганистане произошли столкновения

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Как минимум один человек погиб, еще четверо получили ранения после того, как мирная демонстрация в провинции Баглан на севере Афганистана приняла насильственные формы. Об этом в субботу сообщил заместитель директора общественного здравоохранения провинции, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.

"Один человек погиб, четырверо раненых были доставлены в местную больницу позже в пятницу", - сообщил Синьхуа заместитель директора общественного здравоохранения провинции.



Президент Афганистана Ашраф Гани в пятницу официально провел инаугурацию нового парламента страны в условиях строгих мер безопасности. Это третий афганский парламент после падения режима талибов в конце 2001 года и 17-й парламент в истории страны.

Парламентские выборы состоялись 20 октября прошлого года. Избирательная комиссия еще не объявила об окончательных результатах в некоторых избирательных округах.



Демонстранты обвинили избирком в коррупции в процессе голосования и пообещали продолжать акции протеста до тех пор, пока не будет обеспечена прозрачность подсчета голосов.



Напомним, что 23 апреля произошел взрыв на шахте в Афганистане, семеро погибших.