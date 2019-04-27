Регистрация | Вход |
USD: 26,62 0,0000  EUR: 29,61 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 28 апреля 2019 01:28
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
За пять лет в Украине зафиксировано более 15 тыс. случаев доведения до самоубийства
За пять лет в Украине зафиксировано более 15 тыс. случаев доведения до самоубийства
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
7725
Версия для печати

Запуск корабля Dragon с грузом для МКС перенесен на 1 мая

Запуск корабля Dragon с грузом для МКС перенесен на 1 мая

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с кораблем Dragon и грузом, предназначенным для экипажа Международной космической станции (МКС), перенесен на 1 мая. Об этом компания SpaceX сообщила в субботу в своем Twitter, передает УНН.

“Старт 17-й миссии Dragon к МКС со стартового комплекса 40 (на базе ВВС США на мысе Канаверал) во Флориде намечен на 1 мая”, — отмечается в сообщении.

В компании также заявили, что огневые испытания для ракеты-носителя — завершены. До этого запуск планировалось осуществить 30 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В NASA подтвердили “аномалию” во время испытаний корабля Crew Dragon во Флориде

Напомним, в последний раз запуск Dragon к МКС осуществлялся 5 декабря. Он доставил на станцию более 2,5 т грузов, в том числе продовольствие, материалы для исследований и приборы, предназначенные для изучения явлений в атмосфере Земли. 14 января корабль вернулся на Землю, доставив с МКС результаты научных экспериментов. Он приводнился в Тихом океане у южного побережья штата Калифорния, причем это впервые произошло в темное время суток.

Источник: УНН
Теги: космос, ракета, космический корабль, SpaceX, космическое агентство
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.