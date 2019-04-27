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Во Франции 23 тысяч человек приняли участие в акциях протеста "желтых жилетов"

Во Франции 23 тысяч человек приняли участие в акциях протеста "желтых жилетов"

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Очередная, 24-я, волна манифестаций "желтых жилетов" собрала во Франции 23,6 тыс. человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВД Франции.

В министерстве добавили, что из этого числа 2,6 тыс. манифестантов вышли на улицы Парижа. При этом в прошлую субботу, 20 апреля, согласно данным МВД, в акциях "желтых жилетов" во Франции приняли участие 27,9 тыс. человек.

Самые массовые акции прошли в Париже и в Страсбурге, где были задержаны 26 человек. Двое человек - представитель "желтых жилетов" и полицейский - получили травмы в ходе беспорядков.

Напомним, сотни участников движения "желтых жилетов" вышли в субботу днем на улицы Парижа, чтобы принять участие в очередной 24-й общенациональной акции протеста в Париже.

Источник: УНН
Теги: Франция, Париж, желтые жилеты
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