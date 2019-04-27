Президент Шри-Ланки запретил организации, подозреваемые в причастности к серии терактов

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирис распорядился запретить на территории страны две группировки, которые подозревают в причастности к серии терактов 21 апреля. Об этом говорится в субботу в сообщении, размещенном на сайте пресс-службы президента, передает УНН.

“Президент Майтрипала Сирис в рамках полномочий, возложенных на него в качестве президента Шри-Ланки, (...) принял меры по запрещению организаций „Джамаат ат-Таухид аль-Ватания“ и „Джамиат аль-Миллат Ибрагим“ на Шри-Ланке”, — отмечается в заявлении.

Правительство страны планирует конфисковать все имущество этих организаций.

Ранее министр средств массовой информации Шри-Ланки Рува Виджевардене возложил ответственность за серию взрывов в стране на две данные террористические группировки.

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Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В целом в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремело восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. По последним сведениям, в результате терактов погибли около 250 человек.

Как сообщал УНН, “Исламское государство” взяла на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке.

Напомним, в Шри-Ланке арестовали 70 подозреваемых в терактах.

В частности, 24 апреля в Шри-Ланке произошло три контролируемых взрыва.