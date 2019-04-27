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Агрессия России в ОРДЛО вызывает страдания местных жителей - Уолкер

Агрессия России в ОРДЛО вызывает страдания местных жителей - Уолкер

Курт Волкер

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Агрессия России на востоке Украины вызывает страдания для жителей этих территорий. Такое сообщение спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер написал на фоне международного скандала связанного с планом Путина касательно упрощения процедуры получения паспорта России для жителей ОРДЛО и в целом всех граждан Украины. Волкер написал об этом в своем аккаунте в Twitter, передает УНН.

"Люди в контролируемой Россией восточной части Украины являются гражданами Украины, и это обязанность правительства делать все возможное, чтобы поддержать и облегчить их страдания, которые были вызваны российской агрессией", - написал Волкер.

В частности, ранее, Евродепутат Ребекка Хармс призвала ЕС и ФРГ, которая сейчас возглавляет Совет Безопасности ООН, проявить инициативу в связи с планом Владимира Путина упростить выдачу российских паспортов для всех украинцев.

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Как сообщал УНН, ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что хочет выдавать российские паспорта по упрощенной процедуре всем гражданам Украины. Кроме того, Путин допустил двойные пенсии для жителей Донбасса.

Напомним, 24 апреля Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Владимир Путин, Украина, паспорт, Госдеп, Курт Волкер, ОРДЛО
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