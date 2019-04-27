В Днепропетровской области ликвидировали лесной пожар

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В субботу в 19:32 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на территории Петропавловского лесничества Государственного предприятия "Павлоградское государственное лесное хозяйство", квартал № 16 близ села Марьяна Роща Петропавловского района Днепропетровской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ДСНС Украины в Днепропетровской области.

К месту вызова немедленно направлено дежурное отделение 57 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.

Огнем уничтожено подстилку хвойного леса на площади 0,2 га.

В 19:54 огонь локализован и в 20:25 ликвидирован.

Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

К ликвидации пожара привлечены 4 человека личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ДСНС Украины в области, 3 сотрудника и 2 единицы техники Петропавловского лесничества.

Напомним, полиция начала досудебное расследование из-за массовых лесных пожаров, охвативших Рокитновский район, в том числе и Ровенский природный заповедник.