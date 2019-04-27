Парубий приветствует христиан восточного обряда с Пасхой

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий поздравил с Пасхой христиан Украины восточного обряда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на приветственное видеообращение спикера.

"Дорогие украинцы, хочу поделиться с вами собственным рецептом счастливой паски: возьмите любовь и доброту, добавьте ответственности и уважения, приправьте добрыми делами, добавьте горстку оптимизма, без лишнего шума соедините все ингредиенты, - счастливый кулич готов. С праздником Пасхи! Христос воскрес! Воистину воскрес! " - отметил Парубий.

Напомним, впервые в истории объединенной Поместной Украинской православной церкви Благодатный огонь из Иерусалима был доставлен для верующих нашей Церкви и всех желающих.