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Парубий приветствует христиан восточного обряда с Пасхой

Парубий приветствует христиан восточного обряда с Пасхой

Андрей Парубий

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий поздравил с Пасхой христиан Украины восточного обряда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на приветственное видеообращение спикера.

"Дорогие украинцы, хочу поделиться с вами собственным рецептом счастливой паски: возьмите любовь и доброту, добавьте ответственности и уважения, приправьте добрыми делами, добавьте горстку оптимизма, без лишнего шума соедините все ингредиенты, - счастливый кулич готов. С праздником Пасхи! Христос воскрес! Воистину воскрес! " - отметил Парубий.

Напомним, впервые в истории объединенной Поместной Украинской православной церкви Благодатный огонь из Иерусалима был доставлен для верующих нашей Церкви и всех желающих.

Источник: УНН
Теги: Пасха, Андрей Парубий
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