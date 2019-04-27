В православных церквях Украины началось пасхальное богослужение

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В православных храмах Украины началось пасхальное богослужение. Об этом сообщает УНН.

Пасхальное богослужение Православной церкви Украины (ПЦУ) в Софии Киевской началось в 23:30.

"Сегодня на пасхальной службе в Трапезном храме Софии Киевской (Малая (Теплая) София) будет гореть лампада благодатного огня из Иерусалима. Напоминаем, что пасхальное богослужение здесь начнется в 23:30. Освящение пасок будет около 3:30-4:00. Также освятить пасок в святой Софии можно будет в воскресный день с 6:00 до 12:00", - сообщил на своей странице в сети Facebook пресс-секретарь Православной церкви Украины Иван Сидор.

Кроме того, пасхальные богослужения совершаются в Михайловском и Владимирском соборах ПЦУ в Киеве.

Также пасхальное богослужение после 23:00 началось в храме Успения Пресвятой Богородицы в Киево-Печерской лавре (УПЦ МП).

Напомним, впервые в истории объединенной Поместной Украинской православной церкви Благодатный огонь из Иерусалима был доставлен для верующих нашей Церкви и всех желающих.

Делегация из 30 человек, священнослужителей, ветеранов ООС, украинских политиков, меценатов, представителей власти и общественных деятелей из всех областей Украины, осуществила визит в Израиль, где после посещения "храма Гроба Господня" привезла оттуда главный предпасхальный атрибут - Благодатный огонь.

После этого Святой свет (так этот огонь называется в греческой традиции) был доставлен в Свято-Михайловский Златоверхий собора, где его встретил настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний. Благодатный огонь будет находиться в соборе, где каждый сможет зажечь от него свечу.