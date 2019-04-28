Теннисистка Костюк выиграла первый в карьере профессиональный парный турнир

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Киевлянка Марта Костюк провела третий матч за день и получила титул в парном разряде соревнований в Кьяссо (Швейцария), сообщает УНН со ссылкой на ФТУ.

Костюк на протяжении половины суток выступала на кортах в швейцарском Киассо - 5 часов и 49 минут. Сначала в трех сетах она выиграла четвертьфинал одиночном разряде, затем снова в трех партиях уступила в полуфинале одиночки, а под конец получила титул в парном разряде.

В дуэте с испанкой букс Костюк праздновала победу над парой Фишман/Фурлис - 6:1, 4:6, 10:7.

Примечательно, на странице нашей теннисистки в Instagram сообщается о том, что это первый профессиональный парный титул Костюк в ее карьере.