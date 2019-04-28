В Черновицкой области в результате столкновения нескольких автомобилей 5 человек травмированы

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В субботу в 18:15 по спецлинии "102" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Острица. Произошло столкновение 3 автомобилей: "Volkswagen Golf", "ВАЗ 21015" и "Peugeot Expert". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ЧП в Черновицкой области.

В результате аварии 5 человек доставлены в Черновицкую БСМП.

На месте происшествия работают следователи и эксперт-криминалист СУ ГУНП, следственно-оперативная группа и наряд грппы Герцаевского отделение полиции.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Черновцах авто на еврономерах въехало в остановку общественного транспорта, пострадавших нет. Водитель с места происшествия скрылся.