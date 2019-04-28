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Вследствие внезапного возгорания автомобиля 3-летний ребенок попал в реанимацию с ожогами

Вследствие внезапного возгорания автомобиля 3-летний ребенок попал в реанимацию с ожогами

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В субботу в 19:32 в полицию поступило сообщение от дежурного Сокирянского ДСНС о пожаре в селе Михалково Черновицкой области. В домохозяйстве 50-летнего местного жителя произошло возгорание его автомобиля "Volkswagen Golf". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ЧП в Черновицкой области.

На место происшествия сразу выехали следственно-оперативная группа Сокирянского отделения полиции и наряд ДСНС.

В результате пожара малолетнего сына владельца легковушки с диагнозом "ожоги огнем лица, шеи и обеих рук 1-2 степени" госпитализировали в реанимационное отделение Сокирянской ЦРБ.

Пожар локализован. Причина возгорания автомобиля устанавливается.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

Напомним, в Черновцах после взрыва в гараже трех мужчин доставили в больницу с ожогами.

Источник: УНН
Теги: пожары, Черновцы и Черновицкая область
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