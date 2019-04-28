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В результате нападения на синагогу в США есть погибший и раненые

В результате нападения на синагогу в США есть погибший и раненые

КИЕВ. 28 апреля. УНН. По крайней мере, 4 человека пострадали в результате нападения на синагогу в Повее (округ Сан-Диего, штат Калифорния, США). Одного мужчину задержали на допрос в связи со стрельбой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP и The Los Angeles Times.

AFP со ссылкой на мэра города сообщил, что 1 человек погиб, еще 3 - получили ранения.

Людей, которые получили ранения во время нападения, доставили в медицинский центр Паломар. Пока не ясно, сколько людей пострадали", - говорится в сообщении.

Мэр города пове Стив Ваус в комментарии CNN заявил, что "синагога была целью нападения, поскольку это место для сбора еврейской общины".

"Я понимаю, что это был кто-то с ненавистью в сердце у ненавистью к еврейской общины", - сказал он. По его словам, дальнейшей угрозы нет.

Президент США Дональд Трамп в Twitter выразил соболезнования жертвам стрельбы.

"Мысли и молитвы всех, кто пострадал от стрельбы в синагоге в Повее, штат Калифорния. Пусть Бог благословит вас всех. Подозреваемый задержан. Правоохранительные органы сделали выдающуюся работу. Спасибо!", написал Трамп.

Напомним, по меньшей мере три ребенка получили ранения в результате стрельбы, которую полицейский открыл по автомобилю мужчину, подозреваемого в ограблении ресторана в штате Оклахома.

Источник: УНН
Теги: США, теракт, стрельба
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