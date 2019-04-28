У берегов Санкт-Петербурга затонул катер, 8 человек спасены, один пропал без вести

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"В 21:30 поступило сообщение о том, что в акватории Финского залива в Санкт-Петербурге у Канонерского острова маломерный катер потерял ход и начал тонуть. Прибывшие на место спасатели подняли из воды восемь человек, которым было оказана первая медицинская помощь", - сказали в пресс-службе МЧС РФ. Предварительно, на борту находились девять человек. Поиски еще одного человека продолжаются.

В ведомстве добавили, что двое доставлены на берег и переданы врачам. "На данный момент на берег доставлены и переданы врачам двое спасенных. Остальные пассажиры в ближайшее время будут также доставлены на берег и переданы врачам скорой помощи", - сказали там.

Источник в экстренных службах добавил, что причиной инцидента мог стать сильный ветер.

"Скорее всего катер перевернулся из-за сильного ветра, который поднялся вечером, погода сменилась", - сообщил собеседник.

Напомним, причиной затопления плавучего дока в Мурманске в России, где на ремонте был российский авианосец "Адмирал Кузнецов", стало отключение насосов, вызванное скачком напряжения в электросети.