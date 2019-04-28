Самолет EasyJet совершил экстренную посадку в Манчестере

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Самолет лоукостера EasyJet совершил экстренную посадку в аэропорту Манчестера в ночь на воскресенье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал Airlive в Twitter.

Самолет следовал из города Пальма-де-Майорка (Испания) в Ньюкасл (Великобритания). По данным портала, причиной внеплановой посадки стала экстренная ситуация, требующая оказания срочной медицинской помощи.

Лайнер должен был приземлиться в Ньюкасле в 00:45 по местному времени (02:45 киевскому времени).

Напомним, самолет сингапурской бюджетной авиакомпании Scoot через 3:00 после взлета вынужден был вернуться в аэропорт из-за треснувшего внешнего стекла кабины пилотов.