Армия и оппозиция Судана будут совместно управлять страной

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Суданская оппозиция и военные, в чьих руках сейчас находится власть, договорились об управлении страной после государственного переворота в Судане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News Arabia.

Во время переговоров в Хартуме Военный совет и оппозиционный альянс "За свободу и перемены" приняли решение создать общий совет по управлению страной.

Стороны должны согласовать численность управляющего совета. Так, оппозиция предлагает, что в совет войдут 8 гражданских и 7 военных представителей. В свою очередь армия настаивает на том, что совет должен состоять из 10 человек, из них 7 делегировать военный совет, остальные 3 - будут представлять гражданские силы.

Напомним, организаторы протестов в Судане заявили, что в воскресенье приостановили переговоры с правящим военным советом, поскольку последний не выполнил их требования о немедленной передаче власти гражданскому правительству после свержения президента Омара аль-Башира.